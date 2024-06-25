В России оценили вероятность покупки квартиры без ипотеки

Позволить себе купить квартиру без ипотеки могут 70 процентов россиян. Такой результат показал опрос инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП». Исследование имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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Почти все участники опроса (90 процентов россиян) мечтают приобрести жилье. Те, кто не рассчитывает купить его без кредита, считают оптимальным первоначальным взносом 30 процентов от стоимости квартиры. Для 54 процентов респондентов покупка недвижимости — способ увеличить жилплощадь или заработать на аренде. 40 процентов россиян хотели бы переехать в собственную квартиру. Лишь 6 процентов опрошенных заявили, что не нуждаются ни в покупке, ни в расширении жилья.

Средний платеж по жилищному кредиту составляет 50-60 тысяч рублей. Для подавляющего большинства (82 процентов респондентов) эта сумма является существенной частью семейного бюджета. Оптимальным же, по их мнению, стал платеж в размере не более 30 тысяч рублей. Каждый третий ипотечник на момент взятия кредита не имеет подушки безопасности, 42 процента россиян накопили запас на один-два платежа. У 15 процентов опрошенных найдутся средства на три-пять платежей.

Ради заветной покупки 20 процентов россиян готовы расстаться с нынешней недвижимостью и доплатить. 6 процентов потребителей убеждены, что для оплаты сделки достаточно взять кредит и только 4 процента россиян верят, что на квартиру можно накопить.

Ранее россияне оценили, насколько привлекателен ипотечник для создания отношений. Больше половины респондентов считают взятый кредит признаком надежности. Непригодными для отношений их посчитали всего 15 процентов участников опроса.