Названа доля россиян, готовых сменить место жительства

60% респондентов выразили желание остаться в своей стране, 38% допустили, что сменят место жительства. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

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20% из 38% готовы сменить место жительства лишь в пределах своего населенного пункта, 12% - в пределах своего района, 8% опрошенных готовы переехать лишь в другой район. Опрос показал, что треть респондентов живут в частных жилых домах, еще 21% в домах 70-80-х годов постройки, 17% - в домах 90-х годов постройки или позже, 11% - в новостройках не старше пяти лет, 10% - в хрущевках. Участниками опроса стали 1600 граждан старше 18 лет.

В феврале сообщалось, что, по данным исследования «Авито Работа», треть россиян готовы к переезду внутри страны ради карьеры. Отмечалось, что каждый третий (32%) опрошенный рассматривает возможность переезда внутри страны ради хорошей работы, почти половина (46%) ответили, что не сменили бы место жительства. Осенью 2023 года не готовы были к карьерному переезду 54% россиян.