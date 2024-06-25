Дан прогноз цен на новостройки в России

Цены на квартиры на первичном рынке в России в этом году вырастут лишь на уровень инфляции, то есть почти не увеличатся. Соответствующий прогноз дали эксперты ДОМ.РФ, пишет «Российская газета».

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По информации специалистов, в мае 2024 года рост цен на новостройки в стране ускорился до одного процента после 0,5 процента в марте и 0,7 процента в апреле. В общей сложности с начала года этот тип жилья прибавил в цене 3,9 процента, что немного выше уровня инфляции (3,2 процента). Наибольший рост стоимости «первички» среди округов РФ отмечался в Уральском — на 4,2 процента, где недвижимость продавалась значительно быстрее, чем строилась, а наименьший — в Дальневосточном (на 1,3 процента), где в последние месяцы значительно увеличился объем предложения.

Эксперты пояснили, что новые квартиры дорожают на фоне повышения спроса, в том числе перед завершением программы льготной ипотеки. Так, с начала 2024-го было продано 10,9 миллиона квадратных метров такого жилья, что на девять процентов больше, чем в аналогичный период предыдущего года. В свою очередь, продажи в мае (2,8 миллиона «квадратов») оказались на 15 процентов выше, чем в апреле, а относительно пятого месяца 2023-го — на 19 процентов. Среди российских регионов в 2024 году наибольший прирост продаж «первички» фиксировался в Башкирии — на 31 процент.

Что касается Москвы, то за май было продано 0,4 миллиона квадратных метра жилья в новостройках. Показатель на девять процентов превышает апрельский и на 34 процента — тот, который наблюдался в мае 2023 года.

Во второй половине года, предполагают специалисты ДОМ.РФ, новые квартиры будут прибавлять в цене «более сдержанно», поскольку спрос на них будет замедляться. В целом за 2024-й подорожание будет находиться на уровне инфляции, что означает, что в реальном выражении стоимость недвижимости почти не вырастет.

Ранее в июне россиян предупредили, что после отмены льготной ипотеки резкого падения цен на жилье ждать не стоит.