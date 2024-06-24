Спорные земли в Барвихе продали намного дешевле рынка

В 2001 году спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», которые раньше принадлежали санаториям управделами президента, продали намного ниже рыночной стоимости. Об этом сообщила прокурор в Одинцовском суде Подмосковья, передает РИА Новости.

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Сегодня суд начал рассматривать по существу иск Генпрокуратуры об изъятии 8 гектар земли из 99 гектаров, проданных по заниженной стоимости. Там в настоящее время находится указанный элитный коттеджный поселок.

Как утверждается, на 2001 год цена земель составляла 54,4 миллиона рублей, однако в действительности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей. Так, участок купили по заниженной цене в 236 раз. Это говорит о «недобросовестности заключенного контракта», подчеркнула прокурор.

Исковое заявление Генпрокуратуры было написано по результатам прокурорской проверки законности использования особо охраняемых территорий. Согласно иску, проверка выявила факты незаконного «выбытия из владения Российской Федерации высоколиквидных земельных участков, предназначенных для санаторной и иной лечебно-оздоровительной деятельности».