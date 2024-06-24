Составлен рейтинг районов Москвы с самым дорогим жильем

Остоженка возглавила рейтинг районов Старой Москвы с самым дорогим жильем, сообщает РБК со ссылкой на агентство по продаже недвижимости.

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилья в районе Остоженки составляет в среднем 3,31 млн руб. На втором месте оказались Патриаршие пруды со средней ценой «квадрата» 2,99 млн руб. На третьей позиции – Якиманка с показателем 2,46 млн руб.

Четвертое место досталось Чистым прудам (2,33 млн руб.), закрывает первую пятерку Тверской район, где 1 кв. м стоит в среднем 2,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что спрос на новостройки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 61% по сравнению с маем прошлого года. В общей сложности в мае в Петербурге было продано 9,2 тысячи квартир.