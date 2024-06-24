Риелтор рассказал, как сэкономить при покупке квартиры в Москве

Покупка жилья без ремонта позволит сэкономить при выборе недвижимости в Москве. Об этом в разговоре с «Москвой 24» рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

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По его словам, в новостройках можно подобрать вариант квартиры без отделки (shell & core) и в предчистовом варианте (white box), стоимость которых будет ниже, чем готового.

«Кроме того, можно купить жилье на первом этаже: оно будет на 20% дешевле, если сравнивать с квартирой в этом же доме на средних этажах. Так же и с верхним: там недвижимость будет стоить на 10% меньше», — добавил Апрелев.



Еще один вариант — приобрести квартиру подальше от метро, они могут быть на 15% дешевле других вариантов. Помимо этого, можно обратиться за помощью к риелтору, который поможет добиться объективной цены, заключил эксперт.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов до этого рассказал «Газете.Ru», что самое дешевое первичное жилье продается в Новой Москве и Московской области — 40% и 61% квартир там соответственно стоят от 5 млн до 10 млн рублей.