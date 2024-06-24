Коммунальщиков обяжут обновлять ЖКХ-инфраструктуру

Законопроект, обязывающий организации водоснабжения и водоотведения разрабатывать инвестиционные программы по обновлению изношенной коммунальной инфраструктуры и согласовывать их с региональными властями, будет внесен депутатами Госдумы на рассмотрение. Об этом сообщают «Известия».

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Кроме того, коммунальщики будут должны отчитываться о целевом использовании средств перед увеличением тарифов. Внесение документа в Госдуму запланировано на понедельник, 24 июня.

В замене нуждаются 43,4% сетей водоснабжения, при этом фактическая доля замены составляет всего 1,1%, следует из пояснительной записки. По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, цены на услуги для жителей растут, деньги на капремонт собираются, но никаких видимых изменений в качестве люди не видят. Нововведение необходимо для того, чтобы повысить контроль за целевым использованием средств, считают авторы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за 2023 год на систему ЖКХ из разных источников направили 337 миллиардов рублей. В рамках новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры власти планируют обновить около ста объектов и восемь тысяч километров сетей.