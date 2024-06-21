В Приморье планируют отказаться от «точечной застройки»

Министерство архитектуры и градостроительной политики Приморского края подготовило проект документа, целью которого является исключение понятия «точечная застройка» из градостроительной политики региона.

Как сообщили EastRussia в министерстве экономического развития региона, новый документ утверждает стандартную форму проектных предложений — эскиз мастер-плана застройки для муниципалитетов Приморья. Этот эскиз станет обязательной частью механизма комплексного развития территорий, при котором новые объекты, включая жилые здания, возводятся с учетом существующей инфраструктуры.

С принятием данного документа застройщики будут обязаны предоставлять стандартные формы при реализации проектов жилой и нежилой застройки. Это требование будет распространяться и на те проекты, которые претендуют на статус приоритетных инвестиционных на территориях, выделенных для комплексного развития.

Министр экономического развития региона Андрей Блохин отметил важность учета мнения предпринимателей при принятии таких решений. Он подчеркнул, что предложенные изменения напрямую затрагивают бизнес, поэтому документ должен пройти процедуру публичных обсуждений, в ходе которых каждый заинтересованный сможет высказать свое мнение.

Ранее было утверждено распоряжение, запрещающее согласование новых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, без положительного заключения о прохождении процедуры оценки регулирующего воздействия.