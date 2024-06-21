Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в центре Петербурга, доступной для покупки в данный момент, составила 2,39 миллиона рублей. Информацию о цене и метраже объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Дорогая, я дома».

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Речь идет об апартаментах, площадь которых составляет 10 квадратных метров. Специалисты рассказали, что минимальная цена студии в Центральном районе с начала текущего года увеличилась на 13,8 процента, или до 290 тысяч рублей.

Днем ранее аналитики компании «Инком-Недвижимость» сообщили, что самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 33 тысячи рублей в месяц. За указанную сумму удастся снять «однушку» площадью 30 квадратных метров, которая расположена в районе Восточное Измайлово, в панельном доме в 20 минутах ходьбы от станции метро «Первомайская».