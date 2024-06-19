Лебедев раскритиковал застройщиков: «100 лет назад мы умели лучше»

Современные девелоперы жилья в России не учитывают потребности простых граждан. С таким заявлением выступил дизайнер Артемий Лебедев на форуме недвижимости «Движение» в Сочи, передает РИА Недвижимость.

© РИА Новости

По словам Лебедева, девелоперы «пока еще не дошли до той стадии понимания того, что нужно обычному простому человеку». И речь идет о «простых человеческих потребностях», отметил он.

«Есть некоторое прошлое, которое мы можем наблюдать, наше наследие. Из этого можно сделать вывод, что 100 лет назад мы умели гораздо лучше и пока что мы до этого уровня еще не дошли. То есть те достижения, которые у нас были раньше, например Санкт-Петербург или некоторые улицы Москвы, Мясницкая», - заявил дизайнер.



Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что банкам следует поддержать российских девелоперов в первое время после завершения программы льготной ипотеки и не ужесточать им условия финансирования.