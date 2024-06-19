Покупателям земли в ипотеку помогут сэкономить около 20 тыс. рублей

Сбер отменит отчет об оценке при покупке земельных участков в ипотеку, сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в рамках Domclick Digital Day.

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«Сейчас больше половины сделок в Сбере проходят без отчетов об оценке. Пришло время распространить этот инструмент и на покупку земельных участков», — сказал он.



Лейпи отметил, что отказ от отчета об оценке поможет клиентам сэкономить около 20 тыс. рублей.

По его словам, в дальнейшем этот механизм распространят и на загородную недвижимость.

Также Лейпи отметил, что портфель ипотечных кредитов на индивидуальные дома в Сбере достиг 1 трлн рублей.

«Если посмотреть на наш собственный портфель, то буквально два года назад там было ИЖС меньше 100 млрд рублей. На сегодняшний момент мы фактически приблизились к рекордной цифре в 1 трлн рублей», — добавил он.



Напомним, ранее Сбер запустил эскроу в ИЖС и программу для подрядчиков по проектному финансированию.