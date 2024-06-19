Стало известно, сколько «квадратов» жилья построят в новых регионах

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил о планах властей РФ построить в четырех новых регионах России свыше 20 миллионов квадратных метров жилья до 2030 года. Соответствующей информацией он поделился в ходе форума недвижимости «Движение», передает РИА Недвижимость.

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Как уточнил Стасишин, в новых регионах необходимо «выходить на средний показатель 33 квадратных метра на человека, как и по всей стране». Так, суммарный объем должен составить более 20 миллионов квадратных метров к 30-му году, добавил замминистра.

Вместе с тем, по его словам, указанный уровень будут менять в сторону роста с учетом всей необходимой инфраструктуры. По словам Стасишина, «планы по строительству жилья в наших четырех регионах будет погружать в наш новый национальный проект "Инфраструктура для жизни"».

Ранее директор департамента продаж компании «Этажи» Сергей Зайцев спрогнозировал стабилизацию цен на вторичное жилье и новостройки в России во второй половине 2024 года. Среди факторов ожидаемой динамики - завершение основной программы льготной ипотеки, указал он.