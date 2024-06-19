В Минстрое раскрыли будущее малогабаритных квартир в РФ

Ограничивать строительство малогабаритных квартир на федеральном уровне не планируется. Правительство рассчитывает, что застройщики сами начнут проектировать жилье большей площади с расчетом на покупателей с семейной ипотекой, заявил РИА Новости замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Вся необходимая нормативная база сформирована так, что застройщики жилья в России «имеют право проектировать квартиры небольшой площади», сказал Стасишин. Однако, по его мнению, для повышения качества жизни и создания условий для рождения детей девелоперам необходимо строить более просторное жилье.

«До настоящего момента, к сожалению, отдельные девелоперы гнались за средним чеком. А теперь, с учетом изменений подходов по семейной ипотеке, они будут конкурировать за семью», — уверен замглавы ведомства.



Главным инструментом конкуренции должна стать площадь предоставляемого жилья, «потому что доступность будет идти через механизм улучшения жилищных условий» по семейной ипотеке, заявил Стасишин.

Напомним, что в мае московские власти остановили согласование новых жилых проектов, где есть квартиры менее 28 кв. метров. Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщал, что подобные меры обсуждаются также в Ленинградской области и ряде других регионов.

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