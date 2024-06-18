Когда изменятся цены на «вторички» и новостройки

Директор департамента продаж компании «Этажи» Сергей Зайцев спрогнозировал стабилизацию цен на вторичное жилье и новостройки в России во второй половине 2024 года. Среди факторов ожидаемой динамики - завершение основной программы льготной ипотеки, отметил он на форуме недвижимости «Движение», передает РИА Недвижимость.

Вместе с тем специалист считает, что цены на загородную недвижимость и ставки аренды будут демонстрировать рост. По его словам, в третьем квартале стоимость жилья на загородном рынке повысится на 6%, в четвертом - на 3%. Для сегмента аренды жилья эти показатели прибавят по 5% в каждом квартале, указал Зайцев.

В целом по текущему году цены на вторичную недвижимость относительно прошлого года не скорректируется, первичная покажет рост на 8%, загородная - почти на 24%, ставки аренды увеличатся на 19%, считает директор департамента. По его словам, «рынку нужно время для адаптации под новые условия кредитования, поэтому динамика будет околонулевой».

Ранее в пресс-службе столичного управления Росреестра сообщили, что в Москве на вторичном рынке жилья наблюдается сокращение количества сделок - за пять месяцев 2024 года оно упало к уровню аналогичного периода прошлого года на 12%, до 54,6 тысячи.