Москвичи стали реже покупать «вторички»

В Москве на вторичном рынке жилья наблюдается сокращение количества сделок - за пять месяцев 2024 года оно упало к уровню аналогичного периода прошлого года на 12%, до 54,6 тысячи. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.

Отмечается, что в мае в столице зарегистрировали 11,4 тысячи переход прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данное значение 13% меньше уровня предыдущего месяца. К уровню мая прошлого года количество сделок в прошлом месяце уменьшилось на 20%.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования аналитиков компании «Метриум», по итогам минувшего месяца средняя стоимость 1 кв. м в новостройках массового сегмента Старой Москвы (стандарт и комфорт) составила 346,04 тыс. руб.

Данный уровень на 3,8% превышает апрельский показатель и на 22,5% — показатель мая 2023 года. Также эксперты зафиксировали сокращение за месяц экспозиции — на 2,2%, за год показатель снизился на 14,9%.