Названы самые популярные схемы обмана при покупке жилья

Популярная схема квартирных аферистов построена на уловке со справкой от психиатра. Сценарии, которые чаще всего применяют мошенники при обмане с жильем, «Ленте.ру» назвал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

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«Одной из относительно новых уловок является использование отсутствия обязательности справки из психоневрологического диспансера для перехода права собственности. Это позволяет мошенникам признать сделку недействительной после ее заключения, утверждая, что продавец был недееспособен», — пояснил инвестор. Вернуть средства в такой ситуации маловероятно.



Злоумышленники продолжают цеплять россиян на крючок, используя сценарии с продажей жилплощади по поддельной доверенности и переходом права без ведома владельца. Подобные объекты быстро сбывают с рук и зачастую не вызывают подозрений у покупателей. При этом объявления о таких лотах размещают в сети ради привлечения интересантов, а не прямой наживы, уточняет эксперт. Преступники ловят граждан на удочку, усыпляя их бдительность — например, когда торопят с принятием решения, убеждая срочно заключить сделку без полного пакета документов или с участием третьего лица, которому передают деньги. Явный признак мошенничества — это спешка, мешающая проверить бумаги.

Настороженнее надо отнестись к сделкам по заниженной стоимости, частым переходам права собственности и отсутствию оригиналов документов. При возникновении любых опасений стоит воспользоваться услугами юриста или нотариуса. Как правило, аферисты выходят из сделок с нотариальным заверением и юридической проверкой.

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