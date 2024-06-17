Дома в Сочи подорожали на 23% за год

В июне 2024 года средняя цена за частный дом в Сочи достигла отметки в 39,48 млн рублей. С начала нынешнего года средняя цена объектов в продаже опустилась на 18,59 млн рублей или на 32%, сообщает компания «Оникс-Недвижимость».

© Мир квартир

С июня 2023 года средняя цена за частный дом в Сочи увеличилась на 7,5 млн рублей или на 23,5%. С июня 2020 года этот показатель вырос на 16,3 млн рублей или на 71%.

В июне 2024 года на рынке недвижимости Сочи экспонируется 4,9 тыс. частных домов. Самый дешевый из них оценивается в 3,8 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести лот площадью 120 кв. м и участком 7 соток. Объект располагается в Лазаревском районе и требует ремонта.

Самый дорогой дом, который сегодня выставлен на продажу в Сочи, оценивается в 2,2 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести особняк площадью 1,6 тыс. кв. м в Хостинском районе. Также помимо самого дома, к нему прилагается участок площадью 14,5 соток.