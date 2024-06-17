Ипотека без первоначального взноса: как выплачивать

Программа льготной ипотеки перестанет действовать уже с 1 июля, а кредитные организации уже прибегают к ужесточению условий по кредитам. Вместе с тем пока есть программы, позволяющие взять ипотеку без первоначального взноса, сообщает Life.

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По словам директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, взять ипотеку без первоначального взноса проблематично, но пока еще можно. При этом банки рискуют, когда выдают кредит таким образом, подчеркнул собеседник.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников указал на наличие возможности повысить свои шансы на одобрение ипотечного кредита без первого взноса. Однако для этого у заемщика должна быть хорошая кредитная история, стабильное, постоянное место работы с окладом, при котором выплата по кредиту не превышает 50% от дохода, указал специалист. Также заемщик должен быть зарплатным клиентом банка, добавил Гусятников.

«Но в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально. Также в качестве первого взноса можно использовать материнский капитал. Для многих семей это может быть решением проблемы. Кроме того, чтобы взять ипотеку без первого взноса, можно предложить банку в залог другое имущество», — подчеркнул собеседник.



Ранее сообщалось, что, по данным ДОМ.РФ, банки в мае выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей.