Названа цена самой дорогой квартиры у Черного моря

Самая дорогая недвижимость на Черноморском побережье продается в Сочи. Курортный рынок первичного жилья проанализировали аналитики платформы bnMAP.pro. Результатами исследования делится РБК.

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Апартаменты экспонируются в центре Сочи. Лот оценивается в 767 миллионов рублей и занимает 384 квадратных метра. Самое доступное жилье обнаружили в том же Сочи. Площадь объекта составляет 19 «квадратов», а стоимость равняется 2,2 миллиона рублей. Среди других бюджетных вариантов — 22-метровая студия комфорт-класса по цене 2,7 миллиона рублей и 17-метровая студия за 3,5 миллиона рублей.

Всего на сегодняшний день на берегу Черного моря продается порядка 18 тысяч объектов недвижимости. Более половины из них выставлены в Сочи. По объему предложения ему уступает Новороссийск. Другие населенные пункты значительно отстают от них по количеству лотов. Средний бюджет покупки в этой локации насчитывает 24 миллиона рублей, а квадратный метр стоит свыше 429 тысяч рублей. Объекты комфорт-класса составляют 70 процент всего предложения новостроек, на элитное жилье приходится около 6 процентов — 1,1 тысячи лотов.

Ранее эксперты зафиксировали шестикратный рост цен на сочинские новостройки. За последние пять лет жилье прибавило в стоимости 475 процентов, или 360 тысяч рублей.