Среди россиян вырос спрос на недвижимость в Таиланде

Россияне снова скупают недвижимость в Таиланде: возросший спрос фиксируют сразу несколько аналитических агентств.

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Например, по подсчетам «Ricci.Зарубежная недвижимость», в первом квартале этого года россияне приобрели в Таиланде почти 9,5 тысячи объектов недвижимости. Это на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост на 17% отмечают и в Intermark Global.

Комментирует владелец агентства недвижимости «New Home Пхукет» в Таиланде Олег Сухин:

— Однозначно, спрос увеличивается с каждым годом, в последние три года ярко выраженная динамика. Связано, как и в прошлом году, с нестабильностью политической обстановки в разных странах, в странах исхода так скажем, откуда у нас приезжают потенциальные клиенты. Ну и стабильная экономика, низкая инфляция, крепкий тайский бат, менее стрессовая обстановка, наверное, для тех людей, которые переезжают сюда.



— Скажите, а рост спроса именно от россиян заметен?

— Да, конечно. Из-за постоянного проседания российского рубля, которое каждые полтора-два года у нас происходит в среднем, покупка недвижимости в Таиланде на долгой дистанции выглядит очень привлекательно. Собственно, поэтому люди и продолжают делать эти покупки.



— Это инвестиция, чтобы сдавать в аренду преимущественно?

— Я думаю, что большая часть приобретает с целями иногда пользоваться самим, а большую часть времени сдавать в аренду, кто-то приобретает только для инвестиций. На Пхукете у нас еще сохраняется ситуация, когда вы можете на этапе плана приобрести недвижимость, и поймать какую-то существенную прибыль к окончанию строительства. Поэтому очень многие заходят в рынок пхукетских новостроек, у нас все-таки рынок сейчас развивается.



— Аренда в связи с этим выросла в цене?

— Да, аренда за последний год подросла процентов на 20, и это дополнительно к росту 2022-2023 годов. То есть там стоимость аренды удвоилась в среднем, а в этом году она еще подросла. На Пхукете, например, стоимость двухспальной квартиры в среднем составит где-то в районе 10-12 млн тайских батов — это примерно 280-320 тысяч американских долларов. По году аренды такая квартира может приносить около двух тысяч долларов ежемесячно.



Вторыми после россиян по числу сделок с таиландской недвижимостью стали китайцы. Интерес у иностранцев традиционно высок к объектам на Пхукете. В Бангкоке, например, никакого ажиотажа нет, говорит житель столицы Таиланда Григорий Нотченко:

Григорий Нотченко житель столицы Таиланда «Те данные, которые выдает тайское правительство, в первую очередь говорят о том, что недвижимость покупают на Пхукете и немножко на Паттайе, но в первую очередь, все-таки это Пхукет. Как так получилось? Был ковидный период, потом Таиланд для туристов открыли, но не весь Таиланд, а именно Пхукет. Там же параллельно начались всякие мероприятия в России, из соседних стран люди поехали, кто-то спасал свои деньги. Так что вполне себе очевидные процессы. В Бангкоке я такого ажиотажа не заметил, и в принципе это логично, потому что никогда особо недвижимость в столице вдали от пляжей русским не была интересна. Они покупали массово в Паттайе, когда все было дешево до 2014 года. Рынок довольно-таки узкий, сам остров небольшой, международного аэропорта нет, а вот Пхукет открыт для иностранцев, для покупки».

Прошлый всплеск покупок россиянами недвижимости в Таиланде был в феврале прошлого года. На долю граждан с российским паспортом пришлось 40% всей жилой площади, проданной иностранцам на Пхукете.

Как писали СМИ, общая сумма сделок с россиянами составила 25 млн долларов, и это спровоцировало рост цен на квартиры и виллы в королевстве.