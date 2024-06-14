ВТБ второй раз за месяц повышает ставки по ипотеке

ВТБ принял решение с 17 июня повысить базовую ставку по своим базовым ипотечным программам на 0,5 процентных пунктов (п.п.), следует из комментария банка для Frank Media. Такое решение банк объяснил «продолжающимся ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ)».

Со следующей недели минимальная ставка по ипотеке в ВТБ будет составлять 18% при условии комплексного страхования, подтверждения дохода, внесения первоначального взноса в размере 30% и крупном размере кредита. При этом условия по заявкам, одобренным до 17 июня, останутся прежними.

Ранее ВТБ уже повышал ставки по своим базовым программам с 29 мая, объясняя тогда свое решение увеличением доходности ОФЗ за счет высокой ключевой ставки.

С прошлой недели банки массово стали сообщать о повышении процентных ставок по базовым программам ипотечного кредитования. Средневзвешенные процентные ставки по ипотеке впервые с апреля 2022 года превысили 18% годовых, следует из оперативного мониторинга Дом.pф от 7 июня. Так, ставки на первичном рынке достигли 18,08% годовых (+0,96 п.п. за неделю), на вторичном — 18,33% годовых (+1,1 п.п.).