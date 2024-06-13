Жилье в России подорожало

В мае 2024 года в Росси подорожало жилье — медианная цена одного квадратного метра выросла на первичном и на вторичном рынках. Об этом сообщают специалисты компании «Яндекс.Недвижимость» в своем исследовании, результатами которого делится «Газета.ru».

Так, медианная цена «квадрата» в новостройках увеличилась на 0,5 процента по сравнению с апрелем и достигла 162 тысяч рублей. Сильнее всего показатель вырос в Омске — на 5,7 процента, до 130 тысяч рублей. В этом городе динамика обусловлена небольшим предложением на первичном рынке — продажа застройщиками наиболее бюджетных лотов сильно отразилось на общей ситуации, пояснили аналитики.

В Госдуме рассказали, как будет работать семейная ипотека с 1 июля

Ощутимый рост цен на «первичку» специалисты также зафиксировали в Нижнем Новгороде (плюс 3,4 процента, до 184 тысяч рублей) и Новосибирске (плюс 2,4 процента, до 138 тысяч рублей). Максимальное же снижение показателя случилось в Челябинске — там медианная цена «квадрата» в новостройках снизилась на 5,2 процента и достигла 127 тысяч рублей.

Вторичное жилье в России тоже подорожало — медианная цена квадратного метра готового жилья выросла на 0,2 процента, до 117 тысяч рублей, заключили аналитики.

Ранее эксперты заявили, что с начала 2024 года новостройки подешевели только в Волгограде и Челябинске. Средняя стоимость первичных квартир в этих городах уменьшилась на 2,5 процента, до 6,7 миллиона рублей, и на 1,6 процента, до 5,8 миллиона рублей, соответственно.