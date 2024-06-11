В России изменятся условия выплат по ипотеке: главное

В России с 1 июля скорректируются условия ипотечных программ. Это отразится на рынке первичного и вторичного жилья. Эксперты, опрошенные Life, рассказали, что следует учитывать перед приобретением недвижимости.

Специалисты напоминают о том, что в следующем месяце прекратит действовать программа льготной ипотеки с господдержкой под 8% годовых. Они считают, что ее отсутствие может немного охладить рынок новостроек. Также сообщается, что в стране сохранили семейную и IT-ипотеку. По словам сооснователя и генерального директора фонда «Бридж» Максима Федотова, в настоящее время есть нюансы, которые следует учитывать покупателям вторичной недвижимости.

«Рынок — это одно, а цены на конкретные квартиры могут отличаться. Например, цены на рынке могут снижаться, а определенная категория недвижимости может дорожать. Допустим, квартиры, где окна выходят на несколько сторон, рядом есть детский садик, школа и вся необходимая инфраструктура. Тут цена вторичного жилья может расти вопреки общему тренду», — пишет издание со ссылкой на эксперта.



Руководитель отдела продаж компании VIRA Лев Нагорняк предположил, что в России произойдет незначительный спад продаж в ближайшие два-три месяца. При этом в данном случае речь идет о проектах, спрос на которые не был столь большим, подчеркнул специалист. Он не исключает того, что определенные застройщики предложат клиентам дисконт. Эта ситуация повлечет за собой небольшое падение цен, отметил эксперт.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet сообщило, что первую строчку в рейтинге локаций Новой Москвы по годовому повышению стоимости 1 кв. м в новостройках занял Троицк. Средняя цена квадратного метра в минувшем месяце составила там 225,6 тыс. рублей.