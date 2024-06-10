Мишустин рассказал, кто сможет получить ипотеку под 6%

Семьи из малых городов России смогут оформить ипотеку под 6%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. ТАСС

Воспользоваться семейной ипотекой под 6% можно будет независимо от возраста детей, если хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления ипотечного кредита, уточнил глава кабмина. Газета.Ru

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, до этого соответствующий льготный кредит могли получить все российские семьи, в которых растут дети в возрасте до 6 лет. Российский лидер добавил, что такие меры поддержки особенно важны для многодетных семей. Москва24