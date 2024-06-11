В Госдуме рассказали, как будет работать семейная ипотека с 1 июля

Глава государства Владимир Путин в рамках ПМЭФ анонсировал продление семейной ипотеки со ставкой 6%. Но будут и нововведения, которые помогут большему количеству семей приобрести жилье. Как будет действовать программа, кого она коснется и где лучше приобретать жилье, разъяснил в комментарии "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР).

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Как уточнил Чаплин, условия программы семейной ипотеки для покупки жилья в малых населенных пунктах, в том числе в небольших городах, будут распространяться на семьи с детьми разных возрастов.

"Причем речь идет и о строительстве собственного дома, - добавил он. - То есть если в семье есть двое детей (один из них несовершеннолетний на момент оформления ипотеки), и они хотят купить квартиру или построить дом в малом населенном пункте, то им предоставят кредит под 6%".



По словам депутата, такая процентная ставка является значительно более выгодной по сравнению с обычными условиями ипотеки, что позволяет семьям сэкономить значительную сумму денег в долгосрочной перспективе.

"Это значит, что семьи смогут осуществить свою мечту о собственном жилье в уютном и спокойном месте, вдали от шумных и перенаселенных мегаполисов", - считает он.



Кроме того, преимущество программы семейной ипотеки в малых населенных пунктах также заключается в том, что она способствует развитию и укреплению местной экономики.

"Покупка или строительство жилья в таком районе способствует росту рабочих мест, развитию инфраструктуры, а также улучшению качества жизни местных жителей", - подчеркнул Чаплин.



Напомним, что, по условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% (для жителей Дальнего Востока до 5%). Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.