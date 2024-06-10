В России увеличили штрафы за грязную воду и отключение света

В России увеличились штрафы коммунальщикам за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 10 тыс. руб. до 100 тыс. рублей. Соответствующий закон вступил в силу с 9 июня, пишет «Московский комсомолец».

© РИА Новости

Депутаты считают, что принятие мер обеспечит максимальную защиту прав потребителей, а также улучшит качество коммунальных услуг, которые предоставляются населению. Однако, по мнению эксперта проекта «Народный фронт. Аналитика» Павла Склянчука, корректировки запоздали.

«Фактически авторы законопроекта всего лишь увеличили размер штрафов на «набежавшую» за эти годы инфляцию. Во-вторых, штрафы, которые будут выписаны коммунальщикам, пойдут в доход государства», - пишет издание со ссылкой на специалиста.



Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного специалистами «Тинькофф» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data, почти две трети россиян (63%) всегда платят за жилищно-коммунальные услуги в срок, у остальных 37% возникают задолженности.