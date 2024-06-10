Демонтаж долгостроев возложат на застройщиков

Группа депутатов намерена в скором времени внести в Госдуму пакет законопроектов, предполагающих, что девелоперов обяжут сносить объекты незавершенного в срок строительства. Об этом сообщают «Известия».

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Меры приняты для того, чтобы урегулировать ситуацию с долгостроями, новым вовлечением в оборот земельных участков, на которых они расположены. Также целью данной меры является стимулирование арендаторов к своевременному завершению возведения объекта.

В Росреестре положительно оценивают предложенные меры. Там считают наличие долгостроев убыточным и опасным.

При этом, по словам эксперта рынка недвижимости, автора проекта «Экономизм» Алексея Кричевского, проблема долгостроев не так критична сегодня в России, как аварийность жилых домов. Он отметил, что вопрос по долгостроям перестал быть актуальным после того, как в стране ввели проектное финансирование.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что этим летом средний чек на стройматериалы может вырасти на 7% год к году, достигнув 3,6 тыс. рублей.