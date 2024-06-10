В России демонтаж долгостроев могут возложить на застройщиков

Депутаты Госдумы готовят к рассмотрению пакет законопроектов, направленных на решение проблемы долгостроев. Документ оказался в распоряжении «Известий».

«Речь идет о поправках в статью 239.1 Гражданского кодекса и о внесении изменений в Земельный кодекс», – говорится в материале.



Нововведения направлены на урегулирование вопросов, связанных с незавершенным строительством после окончания аренды земельного участка. Поправки к статье 239.1 Гражданского кодекса обязывают собственников освобождать земельные участки от недостроенных объектов, возвращая их в первоначальное состояние после завершения аренды. Это нововведение сделано для того, чтобы стимулировать застройщиков к завершению строительства в срок и предотвращать появление долгостроев. Дополнительно, в Гражданский кодекс предлагается внести положения, позволяющие проводить повторные аукционы для продажи недостроенных объектов, если первые торги были признаны несостоявшимися.

На сегодняшний день такие повторные аукционы не разрешены, что создает тупиковые ситуации. В случае непродажи недостроя на аукционе или его неприобретения в государственную или муниципальную собственность, объект остается бесхозным. Предлагаемые изменения в статью 39.6 Земельного кодекса предусматривают возможность предоставления земельных участков в аренду без торгов, если степень готовности объекта составляет не менее 90 %. Срок такой аренды ограничивается одним годом. Законодатели считают, что этого времени достаточно для завершения строительства. Ранее сообщалось, что в прошлом году в России средняя стоимость одного квадратного метра обычной квартиры в новостройке оказалась выше 100 тысяч рублей. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин