Москвичам назвали самый дорогой тип новостроек

Цена жилья рядом с парками с самого начала строительства выше среднего на 20 процентов. Об этом сообщает Бизнес Online со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина.

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«Рядом с чем строится самое дорогое жилье? Самое дорогое жилье появляется рядом с зоопарками и парками. Если сначала на территории предусматривают парк, а потом уже строят жилье — капитализация последнего в самом начале увеличивается на 20 процентов», — отметил он.



По его словам, сейчас российский бизнес понимает, насколько важно создание комфортной городской среды для роста прибыли. Стасишин добавил, что большая часть общественных пространств создается государством, однако и частные инвесторы вкладывают все больше средств в развитие инфраструктуры.