Эстония захотела ограничить покупку недвижимости для иностранцев

Эстония планирует ограничить для граждан третьих стран возможность приобретать недвижимость в местах, которые имеют стратегическое значение для государства. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

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При этом список мест правительство Эстонии не раскрывает. Глава МВД Лаури Ляэнеметс отметил, что в Эстонии есть квартиры, которые находятся рядом с важными объектами и якобы могут быть использованы для наблюдения. Ведомство планируется предоставить намерение о разработке закона до конца 2024 года.

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Ранее сообщалось, что правительство Эстонии рассматривает вопрос о запрете на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии.