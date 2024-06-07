Раскрыта стоимость аренды самого дорогого дома в Подмосковье

Аренда самого дорогого дома в Подмосковье обойдется в 8,8 миллиона рублей в месяц. Информацию об объекте «Ленте.ру» раскрыли аналитики «Авито Недвижимости».

За указанную сумму удастся снять особняк, расположенный в коттеджном поселке «Жуковка XXI» на Рублево-Успенском шоссе. Его площадь составляет 1,4 тысячи квадратных метров. В доме обустроены несколько спален с ванными комнатами, две раздельные гардеробные, два кабинета, гостиная с камином, кухня-столовая с баром, зал для занятий спортом, терраса с зоной для завтраков. Помимо этого, на участке размером 50 соток есть баня и гараж на три машины.

Ранее в этот же день стало известно, что самый дешевый дом в Московской области, доступный для аренды, можно снять за 500 рублей в сутки. Речь идет о лоте площадью 40 «квадратов», находящемся в Чехове.