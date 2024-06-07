Назван лидер среди районов Новой Москвы по удорожанию жилья

Первую строчку в рейтинге локаций Новой Москвы по годовому повышению стоимости 1 кв. м в новостройках занял Троицк. Средняя цена квадратного метра в минувшем месяце составила там 225,6 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

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Указанная стоимость на 21% превысила значение мая 2023 года. Город возглавил список в связи со сменой экспозиции, отметил директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев. Он пояснил, что на рынке появились проекты с более высокой ценой 1 кв. м. Это, как уточнил специалист, повлекло за собой повышение стоимости квартир в новостройках.

На второй строчке - Щербинка, где стоимость 1 кв. м продемонстрировала рост за год на 17,3%, до 287,6 тыс. рублей. На третьей строчке расположилось поселение Филимонковское, где цена «квадрата» на первичном рынке достигла 226,7 тыс. рублей (+14% к уровню мая).

Ранее директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «А101» Рустам Азизов в беседе с РИА Недвижимостью заявил, что ожидает падения спроса на рынке новостроек в России после окончания льготной ипотеки.