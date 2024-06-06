Депутат Аксаков рассказал, когда цены на первичном рынке жилья стабилизируются

Цены на первичном рынке жилья стабилизируются после отмены массовой льготной ипотеки. Об этом 6 июня «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат напомнил, что действие программ льготной ипотеки начнет сворачиваться 1 июля 2024 года.

«Это правильно, поскольку массовая льготная ипотека привела к диспропорциям на рынке жилья», — отметил он.



Парламентарий добавил, что цены на первичном рынке на 40 процентов превышают цены на вторичном.

«Такого не должно быть, и такого никогда не было. Разрыв обычно был около 10 процентов», — отметил Аксаков.



После завершения массовой льготной ипотеки цены постепенно стабилизируются, уверен парламентарий. При этом жилищное строительство будет продолжаться довольно высокими темпами, а цены придут в рыночное состояние и будут адекватны доходам населения, пояснил он.