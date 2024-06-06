В Федеральной службе судебных приставов ФССП сообщили о том, что процедура передачи в доход государства гостиницы Four Seasons и галереи «Модный сезон» в Москве уже началась, передают «Известия».

Уточняется, что речь идет об имуществе экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Также подчеркивается, что приставы действуют в рамках принудительного исполнения судебного решения. В собственность государства передается Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон», которые расположены на улице Охотный Ряд, дом 2.

Весной появилась информация о том, что Хотин потеряет часть помещений отеля Four Seasons и торговой галереи «Модной сезон» на Охотном Ряду в Москве в связи с иском начальника.

В марте Алексея Хотина признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Бывший владелец банка «Югра» был приговорен Замоскворецким судом Москвы к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 млрд рублей.

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