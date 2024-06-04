Стало известно, когда упадет спрос на новостройки

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «А101» Рустам Азизов ожидает падения спроса на рынке новостроек в России после окончания льготной ипотеки. Так, по его мнению, уровень может продемонстрировать снижение на 40%, передает РИА Недвижимость.

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Речь идет о пессимистичном прогнозе, уточнил специалист. Он отметил, что власти сейчас обсуждают разные варианты корректировки наиболее популярных программ: семейной ипотеки и льготной ипотеки на новостройки.

Азизов подчеркнул, что выдача ипотеки может упасть с доли 90% до 60-70% уже в летние месяцы, если с июля ухудшатся условия по семейной программе и полностью отменится льготная ипотека под 8%. Сообщается, что благодаря семейной программе по итогам прошедших месяцев совершилось 52% ипотечных сделок, еще 29% - с помощью льготной ипотеки.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщили, что в мае выдачи ипотеки в России могут продемонстрировать рост на 11% к апрелю текущего года и снижение на 13% к маю 2023-го. Объем превысит 510 млрд рублей.