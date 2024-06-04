Жилье в новостройках Дальнего Востока впервые ﻿стало дешевле, чем в среднем по стране

Впервые средняя цена на новостройки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) оказалась ниже общероссийского уровня. По данным Росстата, разница составила 12%.

Как сообщает ТГ канал «Алексей Чекунков», со ссылкой на информацию статистического ведомства, по России стоимость квадратного метра составляет 168 тыс. рублей, тогда как в ДФО – 148 тыс. рублей.

В декабре 2019 года, когда стартовала программа «ДВ ипотека», цены на новостройки в ДФО превышали среднероссийские на 15%. В 2020 году эта разница увеличилась до 16-18%. Однако с начала второго квартала 2021 года цены начали стабильно снижаться, что совпало с ростом объемов строительства.

В опубликованном сообщении утверждается также, что программа «ДВ ипотека» работает в полном соответствии с базовыми экономическими законами: спрос, стимулированный льготной ипотекой, изначально поднял цены, что привлекло застройщиков. Объем строительства на Дальнем Востоке удвоился с 2018 по 2023 год. В результате увеличения предложения цены начали снижаться. Сейчас в стадии строительства находится 6 миллионов квадратных метров жилья, что является историческим рекордом для региона.

Продолжение программ «ДВ Ипотека», «ДВ Квартал», льготного арендного жилья, а также начало строительства города-спутника Владивостока позволит удерживать цены на уровне ниже среднероссийских в долгосрочной перспективе.