В России выдачи ипотеки превысят 510 млрд рублей

Российские банки в мае выдали более 510 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Это на 11% больше, чем месяцем ранее, но на 13% ниже в годовом выражении, сообщила "Известиям" пресс-служба кредитной организации.

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Подчеркивается, что в общей сложности по итогам пяти месяцев заемщикам выдали на покупку жилья около 2 трлн рублей. Данное значение на 17% меньше уровня такого же периода 2023 года. По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, после апрельского замедления в мае рынок ипотеки снова перешел к фазе роста, что во многом связано с завершением господдержки-2020 со ставкой 8%.

«Значительное число заемщиков решили поскорее выйти на сделку, чтобы успеть купить квартиру в новостройке на льготных условиях. По нашей оценке, в мае рыночные продажи по этой программе составят порядка 110 млрд рублей. Но учитывая динамику заявок, число которых только в ВТБ выросло более чем на 20%, настоящий всплеск будет зафиксирован в июне», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что клиенты ВТБ теперь могут оформить ипотеку на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или садоводство.