В России поддержали проект о «дачной амнистии»

Инициатива депутатов распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки получила концептуальную поддержку со стороны Комиссии правительства России по законопроектной деятельности, передает РИА Недвижимость.

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В частности, речь идет о банях, теплицах и других постройках. Весной в России был принят в первом чтении законопроект, предполагающий введение «дачной амнистии» для хозяйственные постройки, которые находятся на участках. По словам инициаторов, сейчас для регистрации указанных построек требуется много времени и средств. Кроме того, подчеркивалось, что их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности.

Законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. В этом случае для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта.

В январе Госдума решила продлить до 1 марта 2031 года «дачную амнистию» для имущества общего пользования на участках, предназначенных для садоводства и огородничества.