В России может появиться программа развития рынка арендного жилья

13% семей в России живут в арендных квартирах, каждая пятая рассматривает аренду как долгосрочное решение жилищного вопроса.

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Развитие данного сегмента недвижимости в российских регионах требует господдержки и изменений в жилищном законодательстве, отмечает «Парламентская газета».

Аренда жилья начала дешеветь

Глава комитета Совфеда по федеративному устройству Андрей Шевченко предлагает создать программу формирования доступного арендного жилья. Она будетвключать софинансирование проектов, субсидирование ставок по кредитам и налоговые льготы для застройщиков.

Для нанимателей с низким доходом сенатор предложил предоставить адресные субсидии на аренду квадратных метров.

По мнению Шевченко, в России нужны такие программы или меры по формированию доступного арендного жилья на федеральном уровне.