В России может появиться программа развития рынка арендного жилья
13% семей в России живут в арендных квартирах, каждая пятая рассматривает аренду как долгосрочное решение жилищного вопроса.
Развитие данного сегмента недвижимости в российских регионах требует господдержки и изменений в жилищном законодательстве, отмечает «Парламентская газета».
Глава комитета Совфеда по федеративному устройству Андрей Шевченко предлагает создать программу формирования доступного арендного жилья. Она будетвключать софинансирование проектов, субсидирование ставок по кредитам и налоговые льготы для застройщиков.
Для нанимателей с низким доходом сенатор предложил предоставить адресные субсидии на аренду квадратных метров.
По мнению Шевченко, в России нужны такие программы или меры по формированию доступного арендного жилья на федеральном уровне.