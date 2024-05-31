Крупный банк начал выдавать ипотеку на приобретение земельных участков

Клиенты ВТБ теперь могут оформить ипотеку на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или садоводство. Такая возможность появилась у них с пятницы, 31 мая, говорится на сайте кредитной организации.

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Подчеркивается, что кредит до 60 миллионов рублей предоставляют сроком до 30 лет, в том числе на цели рефинансирования. Площадь приобретаемого участка должна составлять не менее 300, но не более 10 тысяч квадратных метров.

Также участок должен относиться к категории земель населенных пунктов или сельскохозяйственного назначения, а также использоваться для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Накануне сообщалось, что ВТБ выдал свой первый ипотечный кредит на недвижимость в Крыму. Речь идет о строящейся квартире в Симферополе.

Также ранее стало известно, что граждане-залогодатели смогут самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Соответствующий закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении.