Дома в России оборудуют погодными датчиками
В России хотят оборудовать многоквартирные дома (МКД) погодными датчиками. Власти страны стремятся повысить энергоэффективность и снизить траты граждан на тепло, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии Госсовета по энергетике.
Подчеркивается, что инициативу предложили во время заседания комиссии Госсовета по энергетике. Она была одобрена представителями Минэкономразвития. Издание отмечает, что приборы реагируют на температуру атмосферы и в зависимости от этого регулируют мощность отопления.
По данным министерства, каждый год нужно будет оборудовать автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами 18 млн кв. м площади МКД. Такой шаг обойдется примерно в 5,8 млрд рублей. Экономист Андрей Лобода отметил, что внедрение систем погодного регулирования в МКД сделает их умными и цифровыми.
«Это весомый инструмент экономии тепловой энергии, особенно в зимний период, он уже применяется в Москве и Московской области. Платежки за услуги ЖКХ для населения несомненно сбавят в весе, в зимний период умное потребление тепла будет наиболее эффективным, — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что в столице начался ремонт крыш жилых домов. Как отмечалось, в общей сложности в 2024 году специалисты восстановят 712 кровель.