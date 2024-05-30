Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

Сильнее всего в Москве подешевели вторичные квартиры рядом со станциями метро «Свиблово», «Третьяковская» и «Южная». Районы столицы с заметным снижением цен на готовое жилье назвали аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» в своем исследовании, пишут «Известия».

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Так, квартиры у метро «Свиблово» потеряли в цене 3,7 процента с начала года — сейчас они стоят в среднем 265,3 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место по этому показателю занимает район метро «Третьяковская» — там «вторичка» подешевела на 2,8 процента, до 473,3 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров станция «Южная», квартиры рядом с которой стали дешевле на 2,6 процента и теперь стоят в среднем 250,4 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять по снижению цены вошли также район станции метро «Улица Подбельского» (минус 1,8 процента, до 243,3 тысячи рублей за «квадрат») и станции метро «Коломенская» (минус 1,7 процента, до 271,9 тысячи рублей за «квадрат»).

«Среди лидеров снижения в основном традиционно бюджетные окраинные районы столицы. Цены на бюджетное жилье более чувствительны к изменению рыночной конъюнктуры, чем дорогие сегменты, где сроки экспозиции значительно выше, а зависимость от ипотеки — ниже», — пояснил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Ранее были названы локации Москвы с самыми дорогими новостройками. Дороже всего такое жилье стоит в Тверском районе столицы — 2,6 миллиона рублей за квадратный метр. Самым дорогим районом на рынке вторичного жилья оказались Хамовники.