Эксперты сказали, ждать ли снижения цен на загородную недвижимость в июне

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что будет с ценами на загородную недвижимость в июне. В частности, по словам генерального директора ГК «Стройсинтез» Виктора Лукина, у покупателей есть еще около месяца в запасе, чтобы успеть провести выгодные сделки.

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Эксперт напомнил о том, что в стране ожидается изменение условий по ипотеке. По его словам, рынок массмаркета очень активен, в то время как рынок бизнес-класса остается спокойным.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский подчеркнул, что рынок загородной недвижимости заканчивает высокий сезон и ожидает изменения ипотечных программ. На первичном сегменте рынка стоимость в июне корректироваться не будет.

«С одной стороны, их будет "греть" спрос тех, кто хочет попасть на подножку уходящего ипотечного поезда, и удорожание строительных материалов. С другой — начнется сезонное снижение активности. Ведь уже будет лето. Большинство стремится решить ИЖС-задачу заранее», — отметил собеседник.

Он прогнозирует падение спроса на вторичную недвижимость. При этом снижения цен не ожидается, указал специалист. Продавцы будут ждать «своего покупателя», добавил Лазовский.

Ранее сообщалось, что, по данным федеральной компании «Этажи», россияне стали массово интересоваться покупкой дач. В сравнении с прошлым годом спрос на них вырос уже на 31%.