В России заключили самую дорогую арендную сделку

В Сочи заключили самую дорогую сделку на рынке аренды недвижимости в России. Ее стоимость составила 33 миллиона рублей, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании NF Group.

За указанную сумму клиент забронировал пентхаус на курорте на все новогодние праздники. Площадь объекта составляет 245 квадратных метров, он располагается в элитной резиденции. Стоимость одной ночи в апартаментах — три миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что сделка оказалась в семь раз дороже пентхауса-лидера в России. До этого самым высокобюджетным арендным жильем являлся объект в Москве стоимостью 445 тысячи рублей в день.

Ранее стала известна цена самой дорогой квартиры в старых домах Москвы. Среди доступных для покупки объектов этой категории самая высокая стоимость оказалась у квартиры за 950 миллионов рублей.