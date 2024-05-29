Стоимость жилья в России собрались увеличить

Стоимость жилья в России во второй половине 2024 года предложили увеличить на 12 процентов. Соответствующий проект приказа об изменении нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой, сообщает РИА Новости.

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Показатель ведомство планирует установить на уровне 109 тысяч рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2024 года.

Самые высокие значения предлагают для Чукотского автономного округа (233,8 тысячи рублей, плюс 50 процентов по сравнению со вторым кварталом года), Ямало-Ненецкого автономного округа (почти 177 тысяч рублей, плюс 38 процентов), Москвы (171,7 тысячи рублей, минус три процента).

Наименьшие показатели определили для Ингушетии (55,1 тысячи рублей, плюс 10 процентов), Кабардино-Балкарии (61,6 тысячи рублей, плюс 33 процента), Калмыкии (71,6 тысячи рублей, плюс девять процентов).

Нормативы стоимости квадратного метра нужны для расчета социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда. В прошлый раз Минстрой увеличил показатель на четыре процента, до 97,5 тысячи рублей.