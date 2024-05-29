Названы законные способы превратить гараж в официальную жилплощадь

Гаражи можно законным способом превратить в жилые районы с таунхаусами, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, для этого потребуется изменить вид разрешенного использования земельного участка и получить разрешение на строительство подобных объектов.

«В некоторых российских городах существуют целые гаражные микрорайоны, переоборудованные под вполне себе комфортабельные таунхаусы — с теплыми полами и кондиционерами. Именуются они в народе «апартаменты экономкласса». Чтобы создание такого жилья было законным, требуется изменить вид разрешенного использования земельного участка и получить разрешение на строительство подобных объектов», — пояснил депутат.

Гаврилов уточнил, что постоянное проживание в гараже без этого невозможно, поскольку может повлечь за собой административную ответственность. Такое жилье, построенное на месте старого гаражного кооператива, могут снести, предупредил депутат. Парламентарий уточнил: чтобы не столкнуться с проблемами, также можно изменить вид разрешенного использования земельного участка на индивидуальное жилищное строительство.

«Дело в том, что большинство «жилых гаражей» не имеют должного оформления, не соответствуют нормам и требованиям закона для проживания. В этой связи при решении вопроса о приобретении подобного объекта необходимо тщательно проанализировать документы продавца, обратить внимание на юридическое описание предлагаемого к продаже объекта», — заключил депутат.

Гаврилов ранее рассказал, что обязательное требование об уточнении границ установлено только для участков, находящихся в публичной собственности, предоставляемой без торгов. Парламентарий отметил, что определить точные границы дачной территории можно при выполнении кадастровых работ, после чего новые сведения вносятся в ЕГРН.