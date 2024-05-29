Россияне бросились скупать запрещенные квартиры — спрос на жилье площадью до 28 квадратных метров резко вырос после ввода запрета на его строительство в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты «Авито Недвижимости».

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С 16 по 25 мая интерес к такому жилью в новостройках столицы увеличился на 23 процента, а в старых домах — на 60 процентов. Рост оказался значительнее, чем в среднем по России, где увеличение составило 7 и 14 процентов соответственно.

В регионах вслед за Москвой могут запретить строить слишком маленькие квартиры

Эксперты считают, что введение ограничений заставит покупателей обратить внимание на другие форматы недвижимости.

«Мы можем прогнозировать переключение спроса на апартаменты небольшого размера, поскольку их новое регулирование не затронет», — рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее стало известно, что четверть «однушек» и студий в России оказалась меньше нормативов.