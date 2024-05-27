Россиян обяжут регистрировать права собственности сразу после постройки дома

На сегодняшний день без регистрации в каждом регионе РФ остаются от одной до пяти тысяч индивидуальных жилых домов, возведение которых завершено и в них уже живут люди. Правительство предложило решить эту проблему, обязав россиян ставить на кадастровый учет и оформлять регистрацию на дома сразу по окончании их строительства. В противном случае выпишут штраф.

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В случае принятия соответствующий закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Правительственный законопроект вносит изменения в Земельный и Градостроительный кодексы, в законы о кадастровой деятельности и государственной регистрации недвижимости. Инициатива предусматривает «введение обязанности по окончании строительства на земельных участках зданий, сооружений или их реконструкции осуществлять предусмотренные законом действия, необходимые для их государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на них». Причем это касается не только жилых помещений, но и гаражей.

«При этом лица, не исполнившие такую обязанность, будут нести административную ответственность за несоблюдение порядка государственной регистрации прав на построенные здания, сооружения (помещения или машиноместа в них)», — указано в пояснении.

Соответствующие изменения в КоАП уже разрабатывают.

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