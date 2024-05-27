Изменен расчет цены квадратного метра жилья для «Арктической ипотеки»

Методику расчета официальной стоимости квадратного метра жилья изменил Минстрой. Это в первую очередь повлияет на выдачи "Арктической ипотеки".

В этой льготной ипотечной программе, в отличие от других, есть важное условие - стоимость "квадрата" жилья не должна превышать официальной стоимости квадратного метра, которую раз в квартал устанавливает Минстрой. Такое требование было направлено на то, чтобы цены на жилье не подскочили вверх после введения льготной программы.

Однако оно одновременно существенно ограничивает ассортимент доступных для покупки по "Арктической ипотеке" квартир. При расчете официальной стоимости учитываются цены как на первичном, так и на вторичном рынке, причем по всему региону в целом. А вторичка сейчас обычно сильно проигрывает новостройкам в цене - в том числе из-за того, что на нее, за редким исключением, не распространяются льготные ипотечные программы.

Так, по данным Росстата, на конец первого квартала цены на первичное жилье в Красноярском крае составляли в среднем 125 тыс. руб. за кв.м, на вторичное - 94 тыс. руб. В Ямало-Ненецком АО за "квадрат" платили в среднем 138 тыс. руб. за вторичку и 177 тыс. руб. за первичку. При этом официальная цена "квадрата" во втором квартале составляет 103 тыс. руб. для Красноярского края и 128 тыс. руб. для ЯНАО.

Соответственно, цены вторички снижают официальную стоимость квадрата и делают недоступным приобретение нового жилья по льготной программе. Первичка может быть дешевле официальной цены в небольших населенных пунктах, вне столиц регионов, но на севере и так строится немного, а в небольших городах - еще меньше.

Теперь же, по новому приказу Минстроя, для арктических регионов официальную стоимость жилья будут рассчитывать, исходя из цен только на первичном рынке. Если новостроек в регионе нет, то будет учитываться средняя цена на новостройки во всех арктических регионах в целом. Такой же порядок расчетов давно действует на Дальнем Востоке (впрочем, в "Дальневосточной" ипотеке ограничений по стоимости метра нет).

Ранее сообщалось, что обсуждается два варианта "смягчить" ограничение "Арктической ипотеки" по стоимости - либо изменить порядок расчета официальной цены, либо вовсе убрать это ограничение из программы.

Кроме того, новый порядок может повысить выплаты на покупку жилья из федерального бюджета различным категориям льготников. Официальная стоимость метра используется при их расчетах.

Можно предположить, что все это повысит спрос на "Арктическую ипотеку" и стимулирует девелоперов идти на северные территории.

Цены - не единственная проблема, которую следует решить для успешной реализации программы "Арктической ипотеки", отмечает член комитета по строительству "Деловой России", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров.

"Темпы строительства нового жилья в ряде регионов крайне низкие, а где-то в принципе равны нулю, - отмечает он. - Конечно, сейчас застройщики проявляют интерес к проектам в регионах Арктики, но зачастую они касаются крупных городов - региональных центров. При этом в средних и малых городах интерес со стороны населения к программе достаточно высок. Дело в том, что большая часть населения - это вахтовики, и местные жители готовы приобретать жилье с целью дальнейшей сдачи в аренду".

По данным Минвостокразвития, на середину апреля в Арктике было выдано более 3 тыс. льготных кредитов молодым семьям (одна из основных категорий, на которую распространяется "Арктическая ипотека"). Лидерами по темпам реализации "Арктической ипотеки" являются Архангельская область, Красноярский край, Мурманская область и Карелия.

На днях действие программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" было распространено на участников СВО, членов семей тех, кто погиб на СВО, без учета их возраста и семейного положения. Кроме того, были исключены требования к пятилетнему стажу по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций ДФО и АЗРФ. Кредит на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах был увеличен с 6 до 9 млн рублей, если площадь жилья превышает 60 кв. м.