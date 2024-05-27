Утвержден «зеленый» ГОСТ на индивидуальные жилые дома

Тем, кто желает переехать в собственный дом, станет проще выбрать наиболее комфортное здание. Росстандартом утвержден "зеленый" ГОСТ для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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"Зеленый" ГОСТ на ИЖС не будет обязательным. Но если дом промаркирован как соответствующий ему, то это будет знаком, что он не только более экологичный (в широком смысле слова), но и более удобный и экономичный.

Использовать стандарт смогут как застройщики, которые возводят отдельные типовые дома, таунхаусы, коттеджные поселки, так и производители домокомплектов.

Оценивать дома на соответствие ГОСТу будут по 45 критериям. Дом, отвечающий минимальным требованиям, получает звание соответствующего "зеленому" ГОСТу и условную "бронзу". Среди базовых критериев - применение энергоэффективных объемно-планировочных решений, акустический комфорт, контролируемое потребление тепловой энергии и др.

Можно получить также "серебро" или "золото", если здание отвечает еще ряду критериев более высокого уровня.

К примеру, проект здания, претендующего на "золото", должен быть сделан на основании геодезических, геологических и экологических изысканий. Древесина, которая используется в строительстве, должна быть легального происхождения. Здание должно быть с предчистовой отделкой, с классом энергоэффективности не ниже А. В доме должна использоваться водосберегающая сантехника - к примеру, смесители с максимальным расходом в 5,76 литра воды в минуту, унитаз с двумя кнопками и т. п. Должна быть установлена система контроля протечек. Есть ряд требований к обустройству участка. Так, фонари около дома и вдоль дорожек должны включаться и отключаться по датчикам движения (это уменьшает световое загрязнение местности). Как минимум половина двора должна быть с естественным или проницаемым покрытием, чтобы вода после дождя уходила в землю. Дополнительные баллы начислят, если во дворе предусмотрены дренажные системы - дождевые сады, фитофильтры, биоплато и пр.

Значительное внимание в документе уделяется вопросу повышения энергоэффективности строительства, отмечают в ДОМ.РФ. В проекте "золотого" дома должно быть не менее 60% местных стройматериалов (доставляемых в радиусе не более тысячи км). При строительстве должны соблюдаться экологические требования. К примеру, стройматериалы на стройплощадке нужно складировать на палеты и накрывать водонепроницаемой пленкой, горюче-смазочные материалы располагать на непроницаемых покрытиях, а колеса техники мыть, если она выезжает непосредственно на городскую территорию.

Стандарт был разработан ДОМ.РФ совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) в рамках дорожной карты Минстроя. Учитывались международная практика проектирования, строительства и эксплуатации "зеленых" зданий, Стандарт комплексного развития территорий от ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".

Подготовка этого документа началась в 2023 году, в третьем квартале проект прошел публичное обсуждение, рассказали в Федеральном центре нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ "ФЦС"). В общей сложности в рассмотрении стандарта участвовали свыше 100 организаций строительной отрасли и профессионального сообщества. Новый ГОСТ учитывает особенности проектирования, строительства именно частного домостроения, которые существенно отличаются от требований к многоквартирным домам ("зеленый" ГОСТ для многоэтажек был утвержден в 2022 году). Стандарт для ИЖС включает технические, экологические и другие требования к проектированию, строительству и эксплуатации дома, соответствующие высоким экологическим и социальным стандартам с упором на энергетическую эффективность.

Проект "зеленого" стандарта был апробирован пятью застройщиками и производителями с целью адаптации его положений к актуальному рынку малоэтажной недвижимости, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Безусловно, новые критерии оказывают позитивное влияние на сферу ИЖС, говорит Сергей Степанов, директор компании "Корнер" в казанском регионе, тестировавшей ГОСТ.

"Наличие безбарьерной среды, экономия энергоресурсов, забота об экологии и природе - важнейшие ценности для обеспечения комфортной и качественной жизни современного человека, - говорит он. - В наших планах придерживаться заданного экологического направления, но главным критерием для нас является покупатель, будущий житель. Отталкиваться будем от наличия или отсутствия запроса на "Зеленый ГОСТ" с их стороны".

Рынок ИЖС пока не настолько зрелый, как рынок многоквартирного строительства, поэтому появление таких добровольных стандартов важно как инструмент самооценки и верификации соответствия определённому уровню качества, говорит Кира Смирнова, директор по устойчивому развитию группы "Самолет", также тестировавшей новый ГОСТ. Авторы документа были открыты к обратной связи, и в процессе работы несколько раз собирали предложения по уточнению формулировок, добавляет она.

В ближайшем будущем новый ГОСТ начнут использовать для автоматической оценки типовых проектов, размещенных в Цифровом суперсервисе для строительства дома (сайт строим.дом.рф), и малоэтажных жилых комплексов, строящихся через эскроу-счета, сведения о которых есть в Единой информационной системе жилищного строительства (сайт наш.дом.рф). Эту опцию предполагается внедрить до конца третьего квартала нынешнего года. В результате информация о проекте или жилом комплексе в этих системах будет сопровождаться значком "зеленый дом".

Применение ГОСТа и соответствие ему индивидуальных домов приведет к повышению качества ИЖС и комфорта проживания в домах, отмечают в ДОМ.РФ. Это будет способствовать развитию транспортной и социальной инфраструктуры, современному благоустройству, сокращению затрат энергоресурсов в процессе эксплуатации здания, снижению потребности в новых генерирующих мощностях и снижению выбросов парниковых газов, ответственному обращению со строительными и производственными отходами.

"Зеленая" стандартизация в строительстве необходима как "планка" для застройщиков и производителей домокомплектов, инструмент повышения качества жилья, развития сопутствующей социальной и транспортной инфраструктуры, а также улучшения жилищных условий граждан, - говорит директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Мария Слуцкая. - Более того, стандарты могут выступать в качестве основы для внедрения государственных мер поддержки жилищного сектора - например, "зеленой" ипотеки и "зеленого" проектного финансирования. В многоквартирных домах мы уже реализовали это в пилотном режиме для стимулирования застройщиков отдельных регионов".

Кроме того, новый ГОСТ для ИЖС - это инструмент повышения энергоэффективности строительной отрасли, цифровизации строительства, отмечает Слуцкая.

"Среди секторов экономики за последнее время фонд стандартов в строительстве вошел в пятерку по качеству, - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. - Как видим, эко-повестка была и остается актуальной для национальной системы стандартизации, в том числе в строительной отрасли. Стандарт на "зеленое" индивидуальное жилищное строительство разработан для создания комфортных и, самое главное, экологически безопасных условий проживания людей в частных домах".

Новый ГОСТ начнёт действовать с 1 августа 2024 года, но можно начать применять его и раньше.